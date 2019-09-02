Пещера "Таврида" будет доступна для маломобильных посетителей

2 сентября 2019     11
Пещера "Таврида" будет доступна для маломобильных посетителей

Об уникальном для Крыма проекте говорили сегодня пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” в Симферополе.

“У нас ни одна пещера в Крыму и, насколько я знаю, в России тоже не оборудована для посещения маломобильными гражданами. А мы здесь можем это делать. Морфология пещеры и наши конструкторские решения это позволяют. На этом сейчас заострено внимание”, – приводит слова председателя совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина РИА Крым.

На территории в 15 гектаров предусмотрены визит-центр, два музея, фотозона и ландшафтный парк. Сейчас там планируют посадить те же растения, что росли там полтора миллиона лет назад.

Также в “Тавриде” будет мини-отель для учёных и хозблок. Эту часть проекта связали с опытом европейских современных горно-рекреационных комплексов.

В конце прошлого месяца в уникальной пещеры возле посёлка Зуя обнаружили новый зал с останками животных. К открытию для туристов объект готовят в 2020 году. Сейчас там работают учёные, а дизайнеры уже рисуют для пещеры собственный символ

Служба информации “Вести – Севастополь

фото krimchel.ru

Источник: Вести.Севастополь

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