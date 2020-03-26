Пилота упавшего в море истребителя ищут военные и гражданские суда

В 50 километрах от Феодосии в акватории Черного моря упал истребитель Су-27.

ЧП произошло при проведении плановых полетов, сообщает сетевое издание «Вести.Ру».Самолет исчез с радаров над морем в 50 километрах от Феодосии. Сразу же был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

В настоящее время ведется поиск пилота. Поисково-спасательную операцию проводят и военные и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия. Задействованы: малый противолодочный корабль Черноморского флота, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. К месту крушения также направлены два буксира, а сухогрузное судно «Волго-Балт 179» уже ожидает их на месте трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь