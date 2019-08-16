Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин стали Героями России

Президент Владимир Путин присвоил летчикам “Уральских авиалиний”, посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России. Сегодня он подписал указ о награждении экипажа самолета А321.
Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получат звезду Героя России, все остальные члены экипажа — ордена Мужества, об этом Владимир Путин сообщил на совещании Совета безопаности.
“Качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительной”, — отметил президент.
Источник: Вести.Севастополь