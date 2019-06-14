Пиротехники готовятся раскрасить небо Севастополя праздничным салютом

В день города, 14 июня, над площадью Нахимова снова прогремит фейерверк.

Подготовка к пиротехническому шоу в небе над Севастополем начинается задолго до запусков. Рабочие огораживают место, откуда будут запускать фейерверк. Площадка у памятника Казарскому традиционно считается стартовым полигоном для фейерверка. Не мешают даже работы по реконструкции Матросского бульвара. Наоборот, меньше посторонних – пиротехникам спокойнее.

Да и виды отсюда отличные – на этой местности бульвар – стратегическая высота. Когда залп вылетает отсюда в небо, его видно и из центра, и с Корабельной, и с Северной стороны.

«Дадим более тысячи залпов: пионы, хризантемы, пальмы, золотой дождь. Заряды производятся в Китае, всё сертифицировано», – говорит пиротехник Дмитрий Капустин.

Салют начнется в 22 часа по завершении концерта с участием звезд российской эстрады на площади Нахимова.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Антон Терёшкин

Источник: Вести Севастополя