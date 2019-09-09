Писатель и поэт Валерий Вовк стал гостем Вести ФМ – Севастополь

9 сентября 2019     10
Писатель и поэт Валерий Вовк стал гостем Вести ФМ - Севастополь

Эзотерическая фантастика писателя рассказывает, как жить в гармонии с окружающим миром, о том, как познать свою суть и назначение, как увидеть в себе способности и избавиться от страданий. В гостях Вести ФМ – номинант Национальной Литературной премии 2017-2018, обладатель Звезды наследия третьей степени, севастополец, писатель-фантаст Валерий Вовк.

Родному Севастополю он посвятил такое стихотворение: 

Мой Севастополь, город белый
Моя любовь, душа моя
Стоишь как лев, бесстрашный, смелый
Покой и мир, людей храня

Тобой нельзя налюбоваться
Нельзя забыть, нельзя предать
Могу я только восхищаться
Боготворить и обожать

И наслаждаться красотою
Манящих пенных волн морских
Горжусь я памятью святою
Великих подвигов твоих

Я, бесконечно благодарен
Всевышнему что навсегда,
Счастливый шанс был мне подарен
Прожить здесь многие года

Свое колено преклоняю,
Цветущий, славный город мой
Одно наверняка я знаю
Навеки остаюсь с тобой!

Источник: Вести.Севастополь

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