Писатель и поэт Валерий Вовк стал гостем Вести ФМ – Севастополь

Эзотерическая фантастика писателя рассказывает, как жить в гармонии с окружающим миром, о том, как познать свою суть и назначение, как увидеть в себе способности и избавиться от страданий. В гостях Вести ФМ – номинант Национальной Литературной премии 2017-2018, обладатель Звезды наследия третьей степени, севастополец, писатель-фантаст Валерий Вовк.

Родному Севастополю он посвятил такое стихотворение:

Мой Севастополь, город белый

Моя любовь, душа моя

Стоишь как лев, бесстрашный, смелый

Покой и мир, людей храня

Тобой нельзя налюбоваться

Нельзя забыть, нельзя предать

Могу я только восхищаться

Боготворить и обожать

И наслаждаться красотою

Манящих пенных волн морских

Горжусь я памятью святою

Великих подвигов твоих

Я, бесконечно благодарен

Всевышнему что навсегда,

Счастливый шанс был мне подарен

Прожить здесь многие года

Свое колено преклоняю,

Цветущий, славный город мой

Одно наверняка я знаю

Навеки остаюсь с тобой!

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Источник: Вести.Севастополь