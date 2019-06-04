Пищеблок детского сада №88 Севастополя проверила прокуратура

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проверила, действительно ли в детском саду №88 было нарушено законодательство о безопасности пищевых продуктов.

В марте-апреле 2019 года поставщик продуктов через индивидуального предпринимателя привез в дошкольное заведение рис, горох, а также крупы. Он также предоставил в электронном виде сопроводительные документы, несоответствующие фактически поставленной продукции, и этот факт остался без внимания администрации садика. В итоге в адрес индивидуального предпринимателя и руководства детского сада прокуратура внесла два представления. После чего бизнесмен приостановил сотрудничество с поставщиком, представившим ему недостоверные документы, и возвратил пищевые продукты без деклараций о соответствии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта vplate.ru

Источник: Вести Севастополя