Пищеблок детского сада №88 Севастополя проверила прокуратура

4 июня 2019     9
Пищеблок детского сада №88 Севастополя проверила прокуратура

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проверила, действительно ли в детском саду №88 было нарушено законодательство о безопасности пищевых продуктов.

В марте-апреле 2019 года поставщик продуктов через индивидуального предпринимателя привез в дошкольное заведение рис, горох, а также крупы. Он также предоставил в электронном виде сопроводительные документы, несоответствующие фактически поставленной продукции, и этот факт остался без внимания администрации садика. В итоге в адрес индивидуального предпринимателя и руководства детского сада прокуратура внесла два представления. После чего бизнесмен приостановил сотрудничество с поставщиком, представившим ему недостоверные документы, и возвратил пищевые продукты без деклараций о соответствии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта vplate.ru

Источник: Вести Севастополя

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