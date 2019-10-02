Плавдок для атомных ледоколов планируют построить в Крыму

Переговоры о создании дока для техобслуживания и ремонта ледоколов ведёт керченский судостроительный завод «Залив».
«Ведётся работа по привлечению на производственные мощности завода «Залив» заказа по проектированию и строительству плавдока для технического обслуживания, ремонта атомных ледоколов», – рассказала ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.
Ранее сало известно, что в мае 2020 года на заводе «Залив» в Керчи должно начаться строительство российских вертолётоносцев.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: zalivkerch.com
Источник: Вести.Севастополь