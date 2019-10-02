Плавдок для атомных ледоколов планируют построить в Крыму

Ранее сало известно, что в мае 2020 года на заводе «Залив» в Керчи должно начаться строительство российских вертолётоносцев .

«Ведётся работа по привлечению на производственные мощности завода «Залив» заказа по проектированию и строительству плавдока для технического обслуживания, ремонта атомных ледоколов», – рассказала ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

Переговоры о создании дока для техобслуживания и ремонта ледоколов ведёт керченский судостроительный завод «Залив».

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Плавдок для атомных ледоколов планируют построить в Крыму Переговоры о создании дока для техобслуживания и ремонта ледоколов ведёт керченский судостроительный завод «Залив». «Ведётся работа по привлечению на производственные …

