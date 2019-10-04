Плантацию конопли обнаружили в одном из домов Армянска

Наркосодержащие растения в ходе рейда обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Из специально оборудованного погреба в присутствии понятых было изъято более 20 кустов конопли, около килограмма сухих частей растений, а также приспособления для культивирования и фасовки наркотиков.
Эксперты установили, что общая масса наркотического вещества превысила 1,6 килограмма. Реализовывать его планировалось в центральной части России. В отношении организатора плантации возбуждены два уголовных дела.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь