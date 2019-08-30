План по ремонту крыш на этот год Севастополь выполнил

Севастопольский Фонд содействия капитальному ремонту успел до начала осени обновить все крыши, которые планировал отремонтировалось в этом году. В списке 124 здания. Последней заменили кровлю на доме №16 на улице Блюхера. Новое покрытие устойчиво к высоким температурам, установлена стойка для крепления спутниковых антенн.

В целом план капитальных ремонтов ещё не выполнен. Фонд в этом году должен обновить фасады и внутридомовые системы более 250 жилых зданий. Эти работы завершены на 80%. В большинстве домов их проводят за счёт взносов горожан, полсотни строений ремонтируют на средства городского бюджета.

В следующем году Фонд планирует капитально отремонтировать 220 многоквартирных домов. Идут конкурсы по определению компаний-исполнителей работ. Начать ремонты фонд готов уже в сентябре.

Источник: Вести.Севастополь