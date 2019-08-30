План по ремонту крыш на этот год Севастополь выполнил

30 августа 2019     12
План по ремонту крыш на этот год Севастополь выполнил

Севастопольский Фонд содействия капитальному ремонту успел до начала осени обновить все крыши, которые планировал отремонтировалось в этом году. В списке 124 здания. Последней заменили кровлю на доме №16 на улице Блюхера. Новое покрытие устойчиво к высоким температурам, установлена стойка для крепления спутниковых антенн.

В целом план капитальных ремонтов ещё не выполнен. Фонд в этом году должен обновить фасады и внутридомовые системы более 250 жилых зданий. Эти работы завершены на 80%. В большинстве домов их проводят за счёт взносов горожан, полсотни строений ремонтируют на средства городского бюджета.

В следующем году Фонд планирует капитально отремонтировать 220 многоквартирных домов. Идут конкурсы по определению компаний-исполнителей работ. Начать ремонты фонд готов уже в сентябре.

Источник: Вести.Севастополь

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