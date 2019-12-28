План развития Севморпорта представят на Российском инвестфоруме в Сочи в 2020 году

На своей итоговой пресс-конференции врио губернатора Севастополя рассказал, что севастопольский морской порт не должен зарабатывать на предоставлении собственных мощностей в аренду, а организовать на базе предприятия, как минимум, переработку рыбы.

Также предстоит реконструировать железнодорожные пути, которые ведут в терминал, расположенный в Камышовой бухте. А еще определить компанию, которая будет эксплуатировать зерновой терминал.

Как заявил Михаил Развожаев, городские власти хотят представить проект на форуме в Сочи, чтобы найти для него инвесторов. Ближайший инвестиционный форум состоится там в феврале.

Источник: Вести.Севастополь