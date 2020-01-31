Платить за воду в Севастополе будут по-новому

«Водоканал» в связи с переходом на систему прямых расчётов с потребителями вводит новые способы оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

В том числе с помощью банковской карты в личном кабинете на сайте предприятия, в отделениях и через терминалы банков. Кроме того, оплачивать услуги без комиссии можно как в кассах единого информационно-расчётного центра, так и на расчётных участках «Водоканала».

«Во время перехода на прямые расчёты «Водоканал» будет самостоятельно начислять платежи за оказанные услуги – водоснабжение и водоотведение, производить сверку оплаты, а также предоставлять любые информационные услуги, касающиеся этих вопросов, без переадресации в сторонние организации», – поясняет заместитель директора по экономике и сбыту ГУПС «Водоканал» Светлана Кретова. «При переходе на прямые расчёты абоненту, как и прежде, будет направляться единый платёжный документ, в котором будут указаны расчётный счёт «Водоканала» для оплаты, а также лицевой счёт потребителя. Сумма за услуги водоснабжения и водоотведения будет выделяться отдельной строкой от других услуг», – уточняет начальник службы сбыта ГУПС «Водоканал» Мария Патлаенко.

Для консультаций потребителей обо всех изменениях, а также о состоянии лицевого счёта и произведённых оплатах «Водоканал» открыл контактный информационный центр. Он работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, звонки на номера бесплатные. Показания счётчиков необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Сделать это можно через личный кабинет, информационно-контактный центр по номеру: 8-800-733-33-03 или автоответчик: (8692) 41-70-40.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь