Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом – губернатор

Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом, такое заявление сделал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время объезда 5 наиболее пострадавших от ливня объектов, сообщил корреспондент “Вести – Севастополь“.

Спуске Котовского признан наиболее пострадавшим от стихи. Повреждено 400 метров дороги. Восстанавливать ее будет «Севастопольский Автодор».

Во время объезда губернатор посетит также школу №39, автовокзал, дом по проспекту Победы, 44, а также опорную стенку на улице Луначарского.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя