Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом – губернатор

8 июня 2019     13
Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом - губернатор

Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом, такое заявление сделал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время объезда 5 наиболее пострадавших от ливня объектов, сообщил корреспондент “Вести – Севастополь“.

Спуске Котовского признан наиболее пострадавшим от стихи. Повреждено 400 метров дороги. Восстанавливать ее будет «Севастопольский Автодор».

Во время объезда губернатор посетит также школу №39, автовокзал, дом по проспекту Победы, 44, а также опорную стенку на улице Луначарского.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

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Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом - губернатор
Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом – губернатор

Плитку на спуске Котовского заменят асфальтом, такое заявление сделал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время объезда 5 наиболее пострадавших от …



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