Площадь Нахимова закроют для транспорта до конца праздников

20 декабря 2019     17
Площадь Нахимова закроют для транспорта до конца праздников

С сегодняшнего дня, 20 декабря, и до 10 января уже следующего года остановка и парковка на главной площади города запрещена. О временных нововведениях сообщают на сайте правительства Севастополя.

Чтобы развезти по домам празднующих, обещают бесперебойную работу общественного транспорта. После концертов в центре города 21 и 31 декабря транспорт будет ходить в том числе и в отдалённых муниципальных образованиях города.

Ещё одно временное ограничение вводится на центральном городском кольце от дома №9 на улице Ленина до пересечения проспекта Нахимова с улицей Айвазовского. Движение на этом участке перекроют для всех видов транспорта в субботу в 17 часов на 15 минут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото crimea9.ru

Источник: Вести.Севастополь

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