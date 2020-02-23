Площадь Нахимова стала центром празднования Дня защитника Отечества

На площади Нахимова состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию Дню защитника Отечества.
Со сцены горожан поздравил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Также на этой неделе в Севастополе работают члены Совета Федерации от нашего города Екатерина Алтабаева и Валерий Куликов. Они тоже стали участниками митинга. Вместе с ветеранами, военнослужащими и горожанами представители разных ветвей власти возложили цветы к Вечному огню у Мемориала защитников города 1941-1942 годов.
На площади Черноморский флот и МЧС развернули выставку военной и специальной техники, а также современного вооружения. Также там работает полевая кухня, где гостей праздника бесплатно угощают гречневой кашей и горячим чаем.
Севастополь сегодня празднует не только День защитника Отечества, но День Народной воли. 23 февраля 2014 года на площади начались события Русской весны, которые привели к референдуму 18 марта и воссоединению полуострова с Россией. Поэтому сегодня в центре Севастополя размещены еще и стенды с фотографиями тех дней.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь