Площадь новых виноградников в Севастополе должна превысить 500 гектаров

В Севастополе осенью продолжилась закладка новых виноградников. Агрофирма «Золотая балка» в ноябре уже высадила саженцы на площади в 30 га, а планирует – 118. Минувшей весной на предприятии успели заложить 76,6 га. Посадочный материал – австрийского и сербского происхождения.

По итогам 2018 года «Золотая балка» заняла 7 место среди винодельческих хозяйств России.

В этом году в агрофирме собрали 5,3 тысячи тонн винограда и, по данным на 1 ноября, произвели из него 6 миллионов 285 тысяч бутылок игристого и тихого вина. Мощность предприятия – 15 млн бутылок в год.

В этом году правительство Севастополя оказало предприятию поддержку по закладке и уходу за молодыми виноградниками на 40 млн рублей. Дополнительно было выделено 2,7 млн рублей на приобретение сельхозтехники. Как сообщил журналистам директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, по госпрограмме «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя» сельскохозпроизводителям компенсируют до 80% затрат.

В целом во всех винодельческих хозяйствах Севастополя в 2019 году должно быть заложено 510 га новых виноградников – для города это будет рекордным показателем. На 430 га саженцы уже высажены.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь