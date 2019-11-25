Площадь Ушакова приведут в порядок к 15 декабря

К новогодним утренникам в театре флота гранитную плитку на площади Ушакова уложат полностью. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

«15 декабря начинаются новогодние ёлки. Было обращение от театра с тем, чтобы как можно быстрее эту площадь привести в состояние, в котором возможно проводить начало утренников. Соответственно перед нами стоит задача до 15 декабря работы там завершить», – сказал Базаров.

Накануне он проверил ход выполнения работ на Большой Морской вместе с членами наблюдательного совета. Кроме прочего обсуждалась возможность установки дополнительных ограждений в потенциально опасных местах при передвижении по наклонным тротуарам, восстановительные работы по подпорным стенкам. Кроме этого поднимался вопрос о демонтированных элементах благоустройства (шары, вазоны, лестницы), а также необходимость организации подъезда технологического транспорта к библиотеке имени Толстого.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь