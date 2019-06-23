Пляжи в Балаклаве и на мысе Хрустальный снова открыты для купания

Роспотребнадзор снял ограничения на купание на пляже в Балаклаве и на мысе Хрустальном, сообщила пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день проведены повторные исследования, которые свидетельствуют об удовлетворительном качестве морской воды в зонах водопользования», – говорится в сообщении.

О превышении содержания вредных для организма человека веществ в Балаклаве стало известно 18 июня. Ранее по тем же причинам был закрыт пляж на мысе Хрустальный.

Роспотребнадзор в купальный сезон собирает анализы раз в 10 дней.

Источник: Вести.Севастополь