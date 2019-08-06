Пляжи «Омега» и «Парк Победы» закрыты для купания

6 августа 2019     24
Пляжи «Омега» и «Парк Победы» закрыты для купания

По результатам проверки качества морской воды Роспотребнадзор ограничил купание на двух пляжах Севастополя: в бухте Круглой и около Парка Победы. Загорать там можно, но заходить в воду санитарные врачи не рекомендуют. По результатам взятых проб, микробиологические показатели не соответствуют норме.

В следующий раз пробы воды там возьмут 7 августа, и если они будут отрицательными, запрет на купание снимут.

С середины июня остаются закрытыми 2 пляжа в Балаклаве: Городской и Мраморный. Санитарные врачи постоянно берут там пробы, но они по-прежнему не соответствуют нормам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevparaplan.com

Источник: Вести.Севастополь

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