Пляжи «Омега» и «Парк Победы» закрыты для купания

По результатам проверки качества морской воды Роспотребнадзор ограничил купание на двух пляжах Севастополя: в бухте Круглой и около Парка Победы. Загорать там можно, но заходить в воду санитарные врачи не рекомендуют. По результатам взятых проб, микробиологические показатели не соответствуют норме.
В следующий раз пробы воды там возьмут 7 августа, и если они будут отрицательными, запрет на купание снимут.
С середины июня остаются закрытыми 2 пляжа в Балаклаве: Городской и Мраморный. Санитарные врачи постоянно берут там пробы, но они по-прежнему не соответствуют нормам.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта sevparaplan.com
Источник: Вести.Севастополь