Пляж, набережная и парк в Учкуевке станут единым комплексом отдыха

С сегодняшнего дня жители Севастополя могут увидеть, какой станет прибрежная зона Учкуевки после реконструкции. Проекты победителей выставлены в администрации Нахимовского района. Проголосовать за концепцию реконструкции мог каждый, но окончательное решение выносит жюри. Сегодня его члены провели выездное совещание, чтобы представить, как идеи авторов будут выглядеть не на бумаге.

Учкуевка – одно из самых популярных мест отдыха севастопольцев и гостей города. По мнению экспертов, потенциал территории, сочетающей зелёный массив и прибрежную полосу, огромен. Но сегодня он реализован не в полной мере. Организаторы архитектурного конкурса считают, это пространство должно измениться в лучшую сторону, а объекты быть выполнены в едином стиле.

«Здесь пляж – это один вид отдыха. Парк – другой вид отдыха. Между ними буферная зона – променад с обустройством объектов быстрого питания, оказания услуг. Это должен быть комплекс, который позволит использовать его не только в течение купального сезона, но и круглогодично», – говорит Юрий Блохин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.

Лучшую концепцию реконструкции пляжа скоро представят общественности. Возможно, в неё будут внесены корректировки и новые решения. Затем будет создан проект планировки набережной, который реализуют строители.

Дмитрий Туркин, Александр Попов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести Севастополя