Пляж «Ушакова балка» будут обследовать водолазы

Оператор пляжа «Ушакова балка» проведет повторное обследование дна, теперь уже с помощью водолазов. Такой пост разместил глава Севастополя Дмитрий Овсянников, отвечая на вопросы горожан в группе «На связи губернатор Севастополя» в соцсети “ВКонтакте».

Пользователи соцсети пожаловались, что на пляже «Ушакова балка» из воды торчат ржавые металлические штыри. Отдыхающие пытались вытащить опасные части конструкции своими силами, но им это не удалось, и они написали губернатору. Информации о том, в какие сроки пройдет водолазное обследование дна, пока нет.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта karta-krim.com

Источник: Вести.Севастополь