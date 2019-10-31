Победители всероссийских олимпиад школьников получат по 50 тысяч рублей

Правительство Севастополя одобрило выплату премий победителям всероссийских олимпиад за прошлый учебный год. Пятеро севастопольских школьников получат по 50 тысяч рублей.

Рассказали на заседании и о продовольственной ярмарке, которая пройдёт с 1 по 3 ноября. Площадку организуют в районе дома 29-А по улице Героев Бреста. Товары на прилавках будут представлять не посредники, а производители – около 80 предприятий Севастополя и Республики Крым. Ещё одна тема – празднование Дня народного единства. С 3-го на 4-е ноября пройдёт ночь искусств. Основные площадки всероссийской акции: театр имени Луначарского, Дворец культуры рыбаков, Севастопольский центр культуры и искусств. Там пройдут выставки, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии.

«Начало всех мероприятий ориентировочно в 18:20-19:00. 4 ноября мероприятия праздничные мы в первой половине дня планируем начинать на площади Нахимова. В 10:00 начинается праздничный концерт», – рассказал начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь