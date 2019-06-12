Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург

12 июня 2019     18
Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург

На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019».

Три месяца моряки соревновались в трех десятках номинаций, среди которых «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, лучшие командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Из победителей сформирована команда Черноморского флота, которая отправилась в Санкт-Петербург. Именно там на базе Военного учебно-научного центра Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова пройдет финальный этап конкурса. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Минобороны РФ

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля
Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова стали лауреатами Международного творческого проекта АРТ-ХОЛЛ III Международного фестиваля “Студенческая весна стран …


Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург
Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург

На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019». Три месяца моряки соревновались …


Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!»
Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!»

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует преемственность тысячелетней истории нашего Отечества и новый этап в развитии …


Смертность в России снизилась
Смертность в России снизилась

В России установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики …


В Севастополе ищут пропавшего мужчину
В Севастополе ищут пропавшего мужчину

В Севастополе разыскивается 29-летний Сергей Сергеевич Воробьев. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о его местонахождении нет со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты