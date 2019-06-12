Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург

На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019».
Три месяца моряки соревновались в трех десятках номинаций, среди которых «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, лучшие командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.
Из победителей сформирована команда Черноморского флота, которая отправилась в Санкт-Петербург. Именно там на базе Военного учебно-научного центра Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова пройдет финальный этап конкурса.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Минобороны РФ
Источник: Вести Севастополя