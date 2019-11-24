Победительница конкурса «Миссис будущая мама» исполнила индийский танец на 36 неделе

Этим творческим номером Елизавета Бояршинова покорила жюри и стала победительницей конкурса. В качестве главного приза ей вручили сертификат на 30 тысяч рублей.
За кулисами дежурили врачи скорой помощи, потому что многие участницы должны уже вот-вот родить.
В конкурсе “Миссис будущая мама – 2019”, который прошел в Доме офицеров флота и был приурочен ко Дню матери, участвовали семь женщин. И все они были отмечены призами в номинациях.
Елизавета Бояршинова – “Миссис очарование”
Алиса Якушенко – “Миссис совершенство”
Мария Смирнова – “Миссис забота”
Нина Кудрявцева – “Миссис улыбка”
Татьяна Перевай – “Миссис артистичность”
Роксана Стародворская – “Миссис романтичность”
Яна Азарова – “Миссис грация”.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото из группы конкурса ВКонтакте
Источник: Вести.Севастополь