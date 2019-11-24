Победительница конкурса «Миссис будущая мама» исполнила индийский танец на 36 неделе

24 ноября 2019     18
Победительница конкурса «Миссис будущая мама» исполнила индийский танец на 36 неделе

Этим творческим номером Елизавета Бояршинова покорила жюри и стала победительницей конкурса. В качестве главного приза ей вручили сертификат на 30 тысяч рублей.

За кулисами дежурили врачи скорой помощи, потому что многие участницы должны уже вот-вот родить.

В конкурсе “Миссис будущая мама – 2019”, который прошел в Доме офицеров флота и был приурочен ко Дню матери, участвовали семь женщин. И все они были отмечены призами в номинациях. 

Елизавета Бояршинова – “Миссис очарование”

Алиса Якушенко – “Миссис совершенство”

Мария Смирнова – “Миссис забота”

Нина Кудрявцева – “Миссис улыбка”

Татьяна Перевай – “Миссис артистичность”

Роксана Стародворская – “Миссис романтичность”

Яна Азарова – “Миссис грация”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы конкурса ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских

Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка». …


Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками
Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками

Обустройство территории в районе Стрелецкой бухты стало темой споров между жителями прибрежного квартала и частными компаниями. Одни видят угрозу своим …


Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ
Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню …


Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%
Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

14:57 Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%. Об этом сообщает ТАСС …


Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани
Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты