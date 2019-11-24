Победительница конкурса «Миссис будущая мама» исполнила индийский танец на 36 неделе

Этим творческим номером Елизавета Бояршинова покорила жюри и стала победительницей конкурса. В качестве главного приза ей вручили сертификат на 30 тысяч рублей.

За кулисами дежурили врачи скорой помощи, потому что многие участницы должны уже вот-вот родить.

В конкурсе “Миссис будущая мама – 2019”, который прошел в Доме офицеров флота и был приурочен ко Дню матери, участвовали семь женщин. И все они были отмечены призами в номинациях.

Елизавета Бояршинова – “Миссис очарование”

Алиса Якушенко – “Миссис совершенство”

Мария Смирнова – “Миссис забота”

Нина Кудрявцева – “Миссис улыбка”

Татьяна Перевай – “Миссис артистичность”

Роксана Стародворская – “Миссис романтичность”

Яна Азарова – “Миссис грация”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы конкурса ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь