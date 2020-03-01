Победительницей конкурса «Севастопольская красавица» стала Дарина Ковалева

В Севастополе состоялся 25-й конкурс «Севастопольская красавица». В этом году на сцену вышли победительницы конкурса за всю его историю.

В этом году за звание самой красивой девушки города соревновались 14 красавиц. Победительницы определялись в нескольких номинациях.

Главную корону конкурса получила 18-летняя модель. Дарина Ковалева в 2018 году завоевала титул «Мисс-Аквамарин». Девушка занимается танцами, она артистка ансамбля “Черное море”.

Первой вице-мисс «Севастопольской красавицы-2020» стала Елена Трифонова, второй вице-мисс Юлия Михайлик. Звание «Мисс-очарование» получила Ульяна Кошельникова. Сразу в двух номинациях «Модель Севастополя» и «Мисс-каре» получила награду Анастасия Столбунова. «Мисс зрительских симпатий» стала Диана Аймухамбетова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь