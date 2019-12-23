Победитель городской Юниор-лиги КВН поедет на всероссийский турнир

В Севастополе самые молодые игроки клуба весёлых и находчивых борются за поездку на всероссийский турнир. Юниор

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Достанется школьным учителям, родителям и даже городским властям. В севастопольской юниор-лиге шутят остро, несмотря на возраст и то, что колени дрожат. Для многих игроков это – первый в жизни выход на большую сцену.

«Активно участвуют дети, активно участвуют педагоги-организаторы в школах. Всем интересно, потому что это публичный опыт выступлений, то есть, это развивает в любом случае много навыков», – отмечает руководитель Юниор-Лиги КВН Севастополя Андрей Калин.

Одну четвёртую первого юбилейного сезона захлестнуло шутками об актуальном. Отдельное внимание – городским реалиям.

В юниор-лиге КВН существует единственное ограничение по возрасту – это 18 лет. Верхняя граница. А нижней тем временем не существует. Поэтому те, кому восемь лет, а этом самые младшие участники сегодняшней игры, соревнуются с теми, кому 17. Чаще эту разницу используют для комического эффекта.

Из восьми команд четвертьфинала две – абсолютные новички. И сразу занимают места в первой тройке. Но лидеров предыдущего сезона обойти пока не удалось. Победный торт забирает команда школы №61.

«Мы подготавливались два месяца, но в последние дни редактура нам перечеркнула практически весь сценарий. И мы переписывали все шутки, и буквально за 3-4 дня подготовили то, что есть», – рассказывает капитан команды КВН «Школярюги» СОШ №61 Иван Романчук.

Редакторские правки серьёзно усложнили задачу, но даже у новичков желания выступать не отбили.

«Отыгрывать ещё нужно было. Чтобы дикцию поставить, не запинаться. Это достаточно тяжело, если честно. Мы просто хотим быть собой! Это главное правило КВН – быть собой. Вот и всё», – делится капитан команды «Объект 57» СОШ №57 Анастасия Носова.

Через полгода команду из Севастополя ждут в Анапе. Там школьники сыграют в КВН уже на сцене всероссийкого масштаба. Но для этого предстоит отыграть ещё пять встреч. К тому моменту, считают игроки, многие шутки о городских проблемах станут уже не актуальными.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь