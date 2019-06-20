Победителя чемпионата по граффити в Севастополе не смогли выбрать

Из 20 заявок на фестиваль граффити “Город в красках” архитектурно-художественный совет выбрал 7 финалистов. Трое из них украсили своими работами стену на улице Брестской. Задачей авторов было показать, каким они видят Севастополь. Принять однозначное решение комиссии было сложно. Выбрать победителя не удалось.

«Очень сложно сравнивать, когда мы говорим дельфины, здесь история, есть фигурная композиция, есть абстрактная композиция. Трудно оценить что лучше, что хуже в разной технике. Я думаю, что мы эту, обязательно продолжим эту историю, потому что, вы знаете такая практика существует, есть и фасады зданий, и глухие торцы, и вот такого рода подпорные стенки. Единственное, нужно сказать о чем, что в Севастополе к этому надо относиться исключительно бережно, потому что здесь много объектов культурного наследия, здесь много таких особенностей, которых нет других городах», – сказал Александр Моложавенко, руководитель департамента архитектуры и градостроительства.

Второе место разделили симферополец Артём Линьков и севастопольская художница Людмила Богуцкая, в качестве награждения они получили по 50 тысяч рублей. Третье место присудили Игорю Назаренко, он получил 30 тысяч.

«Я очень рада, что есть материальное вознаграждение, что я поучаствовала в украшении своего любимого родного города, что, может быть, для подрастающего поколения искусство граффити стрит-арт послужит нравственному воспитанию», – сказала Людмила Богуцкая, финалист чемпионата по граффити.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь