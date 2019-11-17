Победу Максима Коптякова на чемпионате России его тренер приравнивает к подвигу

Победа на чемпионате России по боксу далась севастопольскому спортсмену нелегко, рассказал наставник Максима, заслуженный тренер Украины Валентин Соболевский.

«Максим по большому счету совершил подвиг, потому что после чемпионата России прошлого года, где он занял третье место, он практически нигде не боксировал, а за три месяца до этого чемпионата порвал связки и восстанавливался очень долго. Мы переживали, но все обошлось, и он доказал свой класс и уровень! Теперь будет готовиться к олимпийскому отборочному турниру», – сообщил Валентин Соболевский.

Севастопольский боксер стал победителем в весовой категорий 75 кг. Соревнования проходили в Самаре. Коптяков вошел в состав национальной сборной, которая выступит на Олимпийских играх в 2020 году. В этом году Максим также защитил звание мастера спорта международного класса. Из 270 боев у Максима Коптякова – 230 побед.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта sport.bigmir.net

Источник: Вести.Севастополь