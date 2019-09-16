Побывать в космосе, не отрываясь от Земли – в Севастополе появился космопарк

Космос становится ближе. В Севастополе появился новый развлекательный парк “Космодрайв”. В нём детям и взрослым в игровой форме преподают астрономию и дают примерить на себя роль космонавтов. Как новичков готовят к “полёту”, и чем ещё удивляют на площадке космопарка?

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Услышать, как звучал бы голос на других планетах, измерить свой вес на них и пройти по Юпитеру, где сила тяжести превышает земную в два с половиной раза – это далеко не всё, что могут сделать посетители космопарка в торговом центре Нью-Соловьи. Перед севастопольцами открываются неизведанные галактики 3d-реальности и возможность создать свои космические миры.

Юные исследователи учатся управлять молниями, а в это время их старшие товарищи тренируют вестибулярный аппарат на тренажёре, где готовят к полёту в космос.

«Это космический гироскоп, на нём раньше тренировались космонавты. Юрий Гагарин перед первым полётом в космос крутился на нём непрерывно 18 часов. Людей это поражает», – рассказывает Даниил Федченко, администратор космического парка “Космодрайв”.

Готовы в космопарке поразить и слух гостей. Ди-джей укрощает молнии в катушке Тесла. У генератора регулируется частота, форма, длительность импульсов, и звуки электрических разрядов соединяются в музыку.

Сразу после тесла-шоу гостей космопарка приглашают на тесла-подиум. Здесь через тело человека проходит электрический ток мощностью 20 ватт. Этого хватит, чтобы зажечь лампочки прикосновением пальцев.

Еще в одном зале юные астронавты зажигают под музыку вместе с весёлыми роботами. Но делу время – потехе час, и покорители Вселенной торопятся помочь отремонтировать космический корабль. Делать это можно в настоящих перчатках космонавтов. Они состоят из более, чем 60 слоёв. Поломка успешно устранена, и вот ребята отправляются в полёт. Длиться он будет почти месяц. Космопарк “Космодрайв” открыт в торговом центре «Нью-Соловьи» до 13-го октября.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь