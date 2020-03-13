Погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с бетономешалкой на «Тавриде»

13 марта 2020     16
Погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с бетономешалкой на «Тавриде»

На трассе «Таврида» автомобиль «Ниссан» врезался в «Камаз»-бетономешалку. МВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Пассажирка иномарки скончалась. Еще трое, в их числе двухлетний ребенок, получили травмы и доставлены в медучреждение. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Водитель «Ниссана» выехав на встречную полосу движения, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Камаз». В результате ДТП пострадали три человека. Они были доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с бетономешалкой на «Тавриде»
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На трассе «Таврида» автомобиль «Ниссан» врезался в «Камаз»-бетономешалку. МВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Пассажирка иномарки скончалась. Еще трое, …



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