Погибшим гидронавтам присвоены почетные звания

Президент Владимир Путин своим указом присвоил четырем погибшим подводникам звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Среди тех, кому это звание присвоено посмертно – севастополец, выпускник СВВМИУ – Голландия, капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Еще один выпускник Севастопольского военно-морского инженерного училища Владимир Абанкин получил орден Мужества.
Память погибших подводниках почтят в школах, где они учились. Минуту молчания объявят на торжественных линейках 1 сентября.
Источник: Вести.Севастополь