Погибшим гидронавтам присвоены почетные звания

Память погибших подводниках почтят в школах, где они учились. Минуту молчания объявят на торжественных линейках 1 сентября.

Среди тех, кому это звание присвоено посмертно – севастополец, выпускник СВВМИУ – Голландия, капитан первого ранга Андрей Воскресенский . Еще один выпускник Севастопольского военно-морского инженерного училища Владимир Абанкин получил орден Мужества.

Президент Владимир Путин своим указом присвоил четырем погибшим подводникам звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

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