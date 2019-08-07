Погибшую в Севастополе спортсменку похоронили в родном селе

Чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову, которая утонула во время шторма в Севастополе, похоронили в родном селе Шалушка в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил президент Федерации кикбоксинга КБР Алим Кудаев информационному агентству РИА Новости

На похоронах спортсменки присутствовало около 200 человек.

«Были и представители Федерации кикбоксинга России, и министерства спорта республики, и почти вся женская сборная страны, и администрации Чегемского района и села», – сказал Кудаев.

4 августа в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Тела подняты на берег и опознаны. Следственное управление СК России по Севастополю проводит проверку по факту гибели двух спортсменок. Официальной информации о том, как именно развивались события, пока нет. По словам очевидцев, когда одна из спортсменок оказалась в море, вторая пыталась помочь ей выбраться. Волна мгновенно смыла обеих.

Алмаз Гисмеев, отец и тренер погибшей Элины Гисмеевой, говорит, что девушки не купались, а просто прогуливались по набережной. Он ссылается на рассказы очевидцев, которые видели, что Элина не заходила в воду, а присела на край пирса, чтобы сделать селфи. И в этот момент сзади ее накрыла волна, сбила с ног и утянула за собой в море.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь