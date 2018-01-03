Погода в Крыму в январе: ждать ли снега?

В ближайшие пять дней в Крыму сохранится теплая погода: воздух днем будет прогрет до +10…+13 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

“В ближайшие дни праздничной недели погода будет обуславливаться воздушной массой с юга Западной Европы. Будет преимущественно без осадков, лишь 4 января на большей части территории Крыма пройдут небольшие дожди. Ожидаются незначительные колебания температуры воздуха”, — рассказали синоптики.

Сила ветра составит 7-12 м/с, в некоторые дни порывы могут достигать местами 15 м/с.

Вместе с тем, согласно предварительным данным одного из метеорологических сайтов, весь январь снега в Крыму не предвидится. Температурный фон хоть и будет часто меняться, останется в “плюсе”.

В Симферополе первый месяц года будет по большей части теплым: до 9 января дневная температура воздуха составит не ниже +10 градусов, с 10 по 15 число ожидается колебание столбиков термометров от +2 до +8. Затем до 20 января восстановится такая же теплая погода, а 21-го резко похолодает до +2. Уже 25 и 26 января в крымской столице столбики термометров покажут до +11 градусов, а потом до конца месяца будут колебаться между отметками +3…+7.

Судя по информации сайта, январь в Симферополе будет в основном сухим, дожди прогнозируются только по одному-два дня в начале, середине и конце января, и то незначительные. Небо по больше части будет пасмурным, ясными прогнозируются всего несколько дней.

Примерно такие же погодные условия сложатся и в Керчи. В этом городе-герое столбики термометров в январе не опустятся ниже +3 градусов (ожидается 11 числа), в основном они будут показывать отметки +8…+9. Сильных дождей тоже не предвидится, небольшие осадки возможны только в некоторых числах месяца.

Теплом порадует в январе и Ялта. Согласно информации метеорологического сайта, температура воздуха в курортной столице Крыма будет в основном достигать +10…+11 градусов, а иногда подниматься и выше (максимум — до +13 9 числа). Самыми прохладными станут 11, 14, 21, 28 и 31 января (+6 градусов).

А вот дожди в Ялте будут идти чаще и ясных дней практически не ожидается, в основном прогнозируется пасмурная и малооблачная погода.

По предварительным данным сайта, Евпаторию в январе также ожидает теплая погода: большую часть дней температура воздуха будет достигать +8…+12 градусов. Минимум до отметки +3 столбики термометров опустятся только один раз (11 числа). Первая половина месяца в курортном городе будет иметь несколько ясных дней, вторая окажется в основном пасмурной. Без дождей также не обойдется, но они будут незначительные и непостоянные.

В Севастополе, судя по информации сайта, большую часть января температура воздуха прогнозируется на уровне +9…+12 градусов. Ниже +5 (11 и 28 числа) столбики термометров не опустятся. Вместе с тем дожди в городе-герое прогнозируются довольно часто. Самые затяжные, но при этом небольшие, осадки ожидаются с 18 по 22 января.



crimea.ria.ru

Фото Алексея Мальгавко