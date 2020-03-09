Погода в Севастополе вернётся к климатической норме

9 марта 2020     14
Погода в Севастополе вернётся к климатической норме

В праздники погода радует севастопольцев теплом, но с 10 марта начнётся похолодание. Температура воздуха будет соответствовать средним климатическим значениям для марта: +12…14 градусов. 

Во вторник вечером пройдёт дождь, и похолодает. В среду также дождливо. В четверг солнце разгонит тучи, но будет ветренно и прохладно: днем не больше +13.

Вторая половина марта, по данным портала Gismeteo, начнётся с температуры +8. Похолодание в Севастополь принесет северный ветер. По долгосрочному прогнозу, 20-градусной температуры в городе до конца марта уже не будет. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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