Погода в Севастополе испортится после праздников

8 марта 2020     18
Погода в Севастополе испортится после праздников

8 и 9 марта в городе до +23 градусов, переменная облачность, но осадков синоптики не обещают.

В воскресенье и понедельник в Севастополе днём воздух прогреется до +21…+23, ночью будет +12…+14. Переменная облачность, осадков не ожидается. Днём 8 марта возможны порывы юго-восточного ветра до 13 метров в секунду.

Уже во вторник, 10 марта, похолодает, до +12…+14, пойдут дожди, ветер сменится на юго-западный и усилится. В среду ожидаются ливневые дожди, температура не поднимется выше +12.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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