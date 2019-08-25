Погорельцам из Андреевки помогут спустя 2 года

Возможно, в ближайшее время депутатам придётся собраться на внеочередное заседание. На нём будет обсуждаться проект закона, который позволит решить проблемы городского маневренного фонда. Он необходим, в том числе, и для оказания оперативной помощи погорельцам. Да и в принципе тем людям, кто оказался в сложной жизненной ситуации. А вот как помочь многодетной матери, которая уже два года не может вернуться с семьей в свой дом после пожара?

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Они играют, делают уроки, спят – все в одной комнате. Мама Аня и пятеро её детей. Младшему – 7. Старшей – 17. Дом Анны превратили в жилище местные бездомные. О том, что здесь когда-то жили дети, говорят только обгоревшие игрушки. Специалисты двух комиссий, которые побывали здесь, вынесли абсолютно разные решения. Специалисты первой сказали, что здесь должен пройти капитальный ремонт. Во второй заявили, что это невозможно.

В ту ночь два года назад Анне и её детям повезло. Семья ночевала в гостях.

“Тут вот у нас произошёл пожар”, – рассказывает Анна Бабанова, – “Нам позвонили соседи в 12 часов ночи. Мы со старшей сестрой моей прибежали сюда. Кошмар! Горело всё. Ещё и плохо затушили. И произошёл под утро ещё один пожар”.

Анну и детей приютила родственница. Она живёт там же в Андреевке. Вопросы социальной поддержки легли на плечи муниципальных властей. Но 12 тысяч рублей единовременной помощи закончились быстро, а в государственном реестре дома Бабановых не оказалось. В муниципалитете рассказали – от всех инстанций получили практически один и тот же ответ. Средства для ремонта дома выделить нельзя. И предоставить другое помещение – тоже.

Осталась надежда на помощь из резервного фонда. Детский омбудсмен Марина Песчанская этот вопрос планирует обсудить с новым главой города. Но проблема, по мнению уполномоченной по правам ребёнка, гораздо шире. Необходим механизм оперативной поддержки. Чёткий и понятный. Ведь Анна Бабанова в течение двух лет с момента пожара за помощью так и не обращалась – по её словам даже не знала, куда.

“Создание службы единого окна, возможно, дополнительных опций в службы 112, когда люди сообщают туда о случившемся факте пожара. Выезжает бригада, принимает участие в тушении пожара, Но далее тоже необходимо продолжить организацию помощи людям” – говорит уполномоченный по правам ребёнка в г. Севастополе Марина Песчанская.

Такой системой может стать служба экстренного реагирования -“Социальный навигатор”. Она уже действуют в Тюмени и Пензе – алгоритм помощи запускается по одному телефонному звонку. Эту систему высоко оценила уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова. И предложила включить Севастополь в эту программу. О “Социальном навигаторе” на Крымском полуострове заговорили в начале прошлого года. Но с тех пор появилась только рабочая группа в департаменте социальной защиты. И – устная договорённость с единой диспетчерской службой. А в дом Бабановых вновь пригласят комиссию специалистов по капремонту для окончательного вывода.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов, Олесь Быков. “Вести-Севастополь”.

Источник: Вести.Севастополь