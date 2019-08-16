Погорельцев с ул. Челюскинцев разместят в пансионате "Лазурь"

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев – это палатка на 30 мест. Также развернуты палатки для отдыха и складирования вещей, уцелевших после пожара, сообщает пресс-служба правительства города.

«По поручению врио губернатора Михаила Развожаева сегодня утром все службы оперативно выехали на место, чтобы оказать помощь людям. Особое внимание – семьям с детьми. Решается вопрос о расселении погорельцев в пансионат «Лазурь». Места там уже забронированы», – сообщил и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня в 5 утра. Его тушили 47 огнеборцев и 17 единиц техники. Сгорела кровля и один из углов двухэтажного здания. Этот дом был построен в 1951 году из отштукатуренных деревянных панелей.

Источник: Вести.Севастополь