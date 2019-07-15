Пограничники задержали украинца, который совершил убийство в Крыму

15 июля 2019     26
Пограничники задержали украинца, который совершил убийство в Крыму

В пункте пропуска «Армянск» задержаны двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Один из них подозревается в убийстве, совершенном в Крыму, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«При проверке документов гражданина Украины 1985 г.р. сотрудникам пограничного контроля стало известно, что личностью иностранца заинтересованы правоохранительные органы. По полученным сведениям, он подозревается в совершении на территории Республики Крым преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)», – сказано в сообщении.

Кроме того, пограничники в общем пассажиропотоке выявили гражданина Украины, который находился в межгосударственном розыске. Выяснилось, что он был осужден за вождение в нетрезвом виде в Молдове и до вынесения приговора находился под подпиской о невыезде.

Иностранцы были переданы в правоохранительные органы для последующей отправки следственным органам. В течение первого полугодия 2019-го крымские пограничники выявили около 30 граждан, которые находились в федеральном, межгосударственном и международном розыске.

Никита Железняк

Фото 4p-crimea.ru

Источник: Вести.Севастополь

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