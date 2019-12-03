Пограничники не допустили ввоза в Крым 25 тысяч таблеток сибутрамина

Шесть посылок с биологически активной добавкой заказал в Интернете 40-летний житель Крыма. В этом БАДе содержалось запрещенное в России сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Крупную партию фармпрепаратов – 25 тысяч таблеток – задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Такой заказ за рубежом по Интернету оформил 40-летний житель Симферополя.

После получения шести таких посылок в гости к мужчине нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза подтвердила, что в фармакологических препаратах и БАДах содержится сибутрамин.

На мужчину возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ

Источник: Вести.Севастополь