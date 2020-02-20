Пограничники обнаружили сети задержанных украинских браконьеров

В два миллиона рублей оценён ущерб, который украинские браконьеры нанесли водным биологическим ресурсам Крыма. У экипажа не было не только документов на ловлю рыбы, но даже паспортов.

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У капитана задержанного судна российские пограничники изъяли навигационный прибор, благодаря которому установили координаты расставленных сетей. В этих местах сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили 11 сетей общей длиной 4,5 километра. В море они выпустили 450 экземпляров камбалы, русского осетра, севрюги и рыбы-иглы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото и видео Погрануправления ФСБ по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь