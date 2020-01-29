Пограничники пресекли попытку ввоза в Крым санкционной продукции

Житель Николаева 1974 года рождения оборудовал в своём автомобиле тайник.

В пункте пропуска «Перекоп» при осмотре автомобиля, пересекающего границу, сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму обнаружили тайник из которого извлекли подсанкционную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль и его владелец переданы Крымской таможне для принятия решения по привлечению к ответственности.

Чаще всего в Крым с территории соседнего государства пытаются провезти мясную и молочную продукцию, семена растений, ввоз которых запрещён фитосанитарными нормами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь