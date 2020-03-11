Пограничники пресекли попытку провезти в Крым наркотики с Украины

Сотрудники Пограничного управления ФСБ пресекли попытку провезти через государственную границу с Украиной наркотики.

В пункт пропуска «Джанкой» прибыл гражданин Украины, 1985 года рождения, на личном автомобиле. В ходе осмотра служебная собака указала на наличие запрещённых веществ. В результате, из тайников, оборудованных в колёсных арках, пограничники достали два свёртка. Эксперты идентифицировали найденное вещество как каннабис.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Районный суд Джанкоя вынес решение о заключении под стражу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму

Источник: Вести.Севастополь