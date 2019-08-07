Погружаться в воду паралимпийцам Севастополя мешает конфликт с землёй

Земельный конфликт, затрудняющий развитие водного спорта. Заслуженный тренер СССР по подводному плаванию уже третий год не может добиться продления аренды участка под севастопольским центром дайвинга. Там под воду погружают не только туристов, но и спортсменов-паралимпийцев. Подводное плавание вернуло им радость жизни, а теперь дайверы боятся, что их тренер останется без работы.

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В детстве врачи пророчили Марине Клемяшовой жизнь в инвалидной коляске, но благодаря занятиям спортом ей удалось встать на ноги и выступить на Паралимпийских играх в Сиднее и Афинах. Плавание она уже много лет совмещает с занятиями дайвингом. Тренер – Борис Поротов – мастер спорта СССР, в прошлом тренер 44-го спортклуба Черноморского Флота. Больше четверти века он обучает подводному плаванию людей с инвалидностью. Правда, с недавних пор большинство групп закрыты – дайвинг-центру не продлили договор аренды земли, который действовал с 2003-го года.

«У нас срок аренды истек 1-го декабря 17-го года, и сразу начались такие странности – нам в ДИЗО отказали, сказали, что у нас нет каких-то документов, хотя документы мы все сдали», – недоумевает Борис Поротов.

В ДИЗО пояснили, что дополнительные документы – цитата – “в материалах дела не имеются”. Борис Поротов решил обратиться в суд – направил туда межевой план, выписку из единого государственного реестра юридических лиц и ещё 7 документов. Но время ушло. Если до истечения срока аренды её можно было просто продлить, то теперь ему нужно заново пройти через конкурс и постараться выиграть тендер.

«Рядом идёт строительство, и, если объявят тендер, я уверен, что этот участок у нас сразу перехватят», – говорит Борис Поротов.

За время существования школы здесь вырастили более двухсот учеников с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас многие из них имеют чемпионские титулы, но набор новых групп по подводному плаванию временно закрыт, потому что тренер тратит почти всё свободное время на судебные тяжбы и переписку с органами исполнительной власти. Её объём уже превысил несколько томов. Как помочь дайвинг-центру, его воспитанники обсудили с юристами. Они видят выход в изменении юридического статуса – переводе в общественную организацию.

«Земельное законодательство предусматривает, что предоставление участков без проведения торгов возможно организациям и юридическим лицам, целью деятельности которых является непредоставление коммерческих услуг, и в данном случае предоставление земельного участка в аренду характеризуется как финансовая помощь со стороны государства», – объясняет юрист Анастасия Леснугина.

Чтобы зарегистрировать некоммерческую организацию, Борису Поротову необходимо подготовить учредительные документы – это может занять около месяца – и обратиться в министерство юстиции. Срок рассмотрения вопроса – также 30 дней. В результате даже, если начать действовать сейчас, дайверы успеют урегулировать правовые вопросы только к концу сезона. А ведь для их воспитанников спорт – иногда единственный шанс почувствовать свободу, которой им часто не хватает на берегу.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь