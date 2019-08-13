Погружение в историю – в Севастополе прошла акция "Город русской славы"

Главная цель акции – познакомить гостей и жителей с историей Севастополя. Для этого на площади у памятника Солдату и Матросу сделали 4 тематические станции – морскую, историческую, молодежную и добрую.

Все желающие смогли увидеть экспозицию с героями Великой Отечественной войны, которую привезли из мемориального комплекса “Сапун-гора”, а также экспонаты времен Крымской войны. На “Доброй” станции раздавали журналы “Боевого братства”. А закончилась акция танцевальным флешмобом. Под Севастопольский вальс на площади кружились 11 пар.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь