Подведены итоги городского турнира по мини-футболу среди школьников

В Севастополе закончился турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений.

Соревнования состоялись на базе Севастопольского государственного университета, при поддержке ассоциации мини-футбола Севастополя.

Проект «Мини-футбол в школы» в России проходит на протяжении уже 15 лет, для Севастополя – это пятый турнир. В турнире участвовали 127 команд из 46 школ. Участники в возрасте от 10 до 17 лет. Победители сегодняшних игр отправятся на всероссийский этап состязаний.

«Для нашего города — это первый проект такого масштаба, только на районном этапе в соревнованиях приняли участие 1,5 тысячи детей», – отметила начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Управления по делам молодежи и спорта Лариса Евдокимова.

В 2020 году запланированы соревнования по мини-футболу на призы губернатора Севастополя среди студентов, дворовых команд, а также ветеранов-любителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь