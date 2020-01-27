Подведены итоги городского турнира по мини-футболу среди школьников

27 января 2020     19
Подведены итоги городского турнира по мини-футболу среди школьников

В Севастополе закончился турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений.

Соревнования состоялись на базе Севастопольского государственного университета, при поддержке ассоциации мини-футбола Севастополя.

Проект «Мини-футбол в школы» в России проходит на протяжении уже 15 лет, для Севастополя – это пятый турнир. В турнире участвовали 127 команд из 46 школ. Участники в возрасте от 10 до 17 лет. Победители сегодняшних игр отправятся на всероссийский этап состязаний.

«Для нашего города — это первый проект такого масштаба, только на районном этапе в соревнованиях приняли участие 1,5 тысячи детей», – отметила начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Управления по делам молодежи и спорта Лариса Евдокимова.

В 2020 году запланированы соревнования по мини-футболу на призы губернатора Севастополя среди студентов, дворовых команд, а также  ветеранов-любителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава ACA заявил, что Александр Емельяненко продолжал тренироваться в СИЗО
Глава ACA заявил, что Александр Емельяненко продолжал тренироваться в СИЗО

17:48 Глава лиги Absolute championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что российский боец Александр Емельяненко поддерживал форму, находясь в следственном …


Полюбившего платья актера подняли на смех за внешний вид на премии «Грэмми»
Полюбившего платья актера подняли на смех за внешний вид на премии «Грэмми»

Полюбившего выходить в свет в женских платьях актера Билли Портера подняли на смех в сети за внешний вид на премии …


Тень Овсянникова преследует новое правительство Севастополя?
Тень Овсянникова преследует новое правительство Севастополя?

Несмотря на то, что 16 августа 2018 года тогда ещё губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отменил решение 111-го отдельного поручения, которое накладывало определённые административные ограничения …


В Севастополе осужден сержант за мошенничество
В Севастополе осужден сержант за мошенничество

Старший сержант запаса, незаконно получивший двойное денежное довольствие, приговорен судом к одному году и шести месяцам колонии. Об этом заявила …


В онкодиспансере Севастополя заработал линейный ускоритель
В онкодиспансере Севастополя заработал линейный ускоритель

Первый на полуострове медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкологическом центре. Роботизированный аппарат позволяет обрабатывать опухоли с точностью до доли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты