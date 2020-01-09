Подведены итоги масштабных учений в Чёрном море

В Чёрном море сегодня прошли масштабные учения. В них приняли участие корабли сразу двух флотов Черноморского и Северного. А также десятки самолётов, вертолётов, беспилотных аппаратов, подводная лодка и силы береговой обороны. С борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» за учениями следил президент России Владимир Путин. По окончании манёвров он провёл совещание с представителями министерства обороны, флота и ВПК.

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В районе учений – больше 30 боевых кораблей двух флотов, морская авиация и подводная лодка. За ходом масштабных манёвров у берегов Крыма наблюдает Верховный Главнокомандующий. Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Отсюда идёт управление силами. Их задача – уничтожить корабли условного противника в Чёрном море.

Огонь на поражение ракетным оружием. Подводная лодка «Колпино» наносит удар крылатой ракетой «Калибр».

Её поддерживают корабль «Орехово-Зуево» и ракетные катера. В район учений входит и фрегат «Адмирал Григорович». Он ведёт огонь по мишеням, имитирующим корабли условного противника, с дистанции больше 100 километров. Попадание в цель фиксируют беспилотные аппараты в воздухе.

Президент наблюдает и за работой морской авиации. На одном из полигонов истребители провели боевую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Нашу корабельную группировку с берега поддерживает комплекс «Утёс». Одна его ракета, а их здесь две, способна вывести из строя неприятельский корабль любого класса на расстоянии больше 450 километров.

Стреляет «Утёс» модернизированной крылатой ракетой П-35. Её боевая часть весом до 1000 килограммов гарантирует разрушительный эффект. Но сейчас в цель летит ракета без боезаряда.

Выстрел «Утёса» имитирует атаку условного противника. Защищая нашу группировку, контрудар наносит фрегат «Адмирал Макаров». Он уничтожает ракету-мишень в воздухе.

Все ракетные пуски выполнены успешно. Итоги учений президент подводит в Севастополе на совещании с руководящим составом министерства обороны, командованием ВМФ страны, флотов и флотилий, Минпромторга и предприятий ВПК.

«ВМФ всегда был и остаётся важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав», – отмечает Владимир Путин.

На выставке президента знакомят с перспективными моделями. Корветы океанской зоны, корабли ближней зоны и противоминной обороны и авианесущие корабли российского флота. Эти вооружения гарантируют безопасность страны в будущем.

Олег Смирнов, Дмитрий Туркин, Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь