Подвигам женщин в военное время посвятят экспозицию в Севастополе

5 марта 2020     16
Подвигам женщин в военное время посвятят экспозицию в Севастополе

В культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника открылась выставка «Героини огненных лет».

Она посвящена женщинам-участницам первой и второй оборон Севастополя и освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в мае 1944 года.

На выставке представлено более 50 экспонатов – копии документов и фронтовых писем, фотографии и репродукции картин. Осмотреть экспозицию можно будет до 20 марта. Вход на выставку свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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