Подводная лодка «Колпино» преодолела минные заграждения

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Сегодня на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге будут одновременно заложены две дизель-электрические подводных лодки проекта «Варшавянка», уже известно, что их назовут в честь городов «Уфа» и «Магадан». А в Чёрном море экипаж подлодки этого же проекта «Колпино» провёл отработку манёвра «проводка за тралами».

Экипаж подводного корабля начинает отработку не самого сложного, но необходимого манёвра. По сценарию учений лодка оказывается запертой в порту. Выход заблокирован морскими минами. На помощь приходят тральщики, они расчищают путь для субмарины.

«Противник производит минные постановки перед входами и выходами пунктов базирования. Подводная лодка для того, чтобы развернуться должна выйти. Создаётся тральная группа. Подводная лодка пристраивается в хвост группы и проходит за тральщиками», – рассказывает старший помощник командира подводной лодки Станислав Зеленский.

За подводной обстановкой следят инженеры боевой части радиотехнической связи. С гидроакустического поста к ним поступают данные о целях, их курсе и скорости. Задача штурманов – удерживать лодку в центре безопасной полосы на достаточном расстоянии от судов обеспечения и от мин. При этом экипаж должен быть готов и к другим угрозам.

«При обнаружении воздушной авиации противника мы должны опуститься на перископную глубину и продолжать следование в протраленной полосе. Таким образом устраняя демаскирующий фактор, находясь в надводном положении», – объясняет командир штурманской боевой части подводной лодки «Колпино» Алексей Ольховский.

Поставленные задачи экипаж подводной лодки выполнил. Моряки говорят, что благодаря слаженности команды и регулярным тренировкам многие действия доведены до автоматизма.

У экипажа есть опыт и боевых действий. В Средиземном море осенью 2017 года две подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» нанесли серию ударов крылатыми ракетами из подводного положение по позициям боевиков в Сирии. «Калибры» поразили цели, в результате были уничтожены командные пункты, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой. Дальность полёта ракет составляла примерно 600 километров.

За время стоянки в Севастополе будет проведена проверка систем жизнеобеспечения боевого корабля. Затем «Колпино» отправится в пункт постоянного базирования – Новороссийск.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь