Подводная лодка «Колпино» проводит учения в море

Ранее экипаж «Колино» в морских полигонах нанёс условный ракетный удар по корабельной группировке «противника».

Личный состав подводной лодки «Колпино» проводит учения по управлению кораблём и по погружению на различные глубины от перископной до рабочей, всплытию в надводное положение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипаж дизель-электрической подлодки в Чёрном море отрабатывает учебно-боевые задачи в надводном и подводном положении.

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Подводная лодка «Колпино» проводит учения в море Экипаж дизель-электрической подлодки в Чёрном море отрабатывает учебно-боевые задачи в надводном и подводном положении. Личный состав подводной лодки «Колпино» проводит …

