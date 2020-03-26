Подводная лодка «Колпино» проводит учения в море

Экипаж дизель-электрической подлодки в Чёрном море отрабатывает учебно-боевые задачи в надводном и подводном положении.
Личный состав подводной лодки «Колпино» проводит учения по управлению кораблём и по погружению на различные глубины от перископной до рабочей, всплытию в надводное положение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Ранее экипаж «Колино» в морских полигонах нанёс условный ракетный удар по корабельной группировке «противника».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь