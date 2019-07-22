Подводная экспедиция изучает античный полис Акра в Крыму

22 июля 2019     18
Подводная экспедиция изучает античный полис Акра в Крыму

Стартовал девятый полевой сезон по исследованию подводного античного полиса Акра, который был расположен в самой южной точке Керченского пролива. Расцвет города пришелся на конец VI века до н. э. по IV век н. э. Экспедицию проводят Государственный Эрмитаж, Институт истории материальной культуры РАН, РГО и Черноморский центр подводных исследований.

В этом году ученые изучают оборонительную систему города, обследовано уже около ста метров крепостной стены. Работы проходят на глубине 3-4 метра.

«В прошлом году изучили оборонительную башню, а теперь вышли на южную границу города. И вот целая трасса стены шириной два метра полностью изучена в этом году», – сообщил заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Исследователи методом фотограметрии, то есть с помощью снимков, определят размеры и формы сооружений и составят их трёхмерную модель. Для этого сделано две с половиной тысячи изображений.

С другой стороны изучают квартал времён 4-3 веков до нашей эры на глубинах 1-2 метра. Сейчас проходят раскопки достаточно большого двора, полностью вымощенного известняковыми плитами.

Ученые намерены изучить памятник полностью и поставить волнозащитные сооружения. Тогда в этом месте можно будет создать полноценную археологическую базу и археологический парк. На берегу хотят открыть небольшой музей. И тогда Акра станет доступной для туристов. Чтобы погрузиться в историю, им останется надеть маску и трубку и увидеть античный полис, ушедший под воду, своими глазами.

 

Источник: Вести.Севастополь

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Подводная экспедиция изучает античный полис Акра в Крыму

Стартовал девятый полевой сезон по исследованию подводного античного полиса Акра, который был расположен в самой южной точке Керченского пролива. Расцвет …



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