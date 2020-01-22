Подводно-археологическая экспедиция в Сирии подвела итоги работы в 2019 году

Ученые России и Сирии исследовали более 20 квадратных километров прибрежных вод Тартуса.

Археологическую экспедицию проводят сотрудники Севастопольского государственного университета и Департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии. В 2019 году основные усилия экспедиция сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид и морских подходах к острову. Экспедиционный отряд обнаружил более 70 подводных объектов на глубинах от 3 до 120 метров. Часть объектов – это затопленные древности. В дальнейшем в подводных работах будут задействованы новейшие телеуправляемые подводные аппараты.

Ученые исследовали площадь морского дна в три раза большую, чем планировалось в 2019 году. Исследования будут продолжены и в наступившем году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото СевГУ

Источник: Вести.Севастополь